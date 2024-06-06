بثلاثية باكستان.. الأخضر يعبر إلى الدور التالي من التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2026

تأهّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد عبور محطة باكستان، اليوم الخميس، بنتيجة "3/ 0"، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "جناح" بإسلام آباد، ضمن الجولة الخامسة، بقيادة الحكم البحريني "عمار إبراهيم".