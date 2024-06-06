بثلاثية باكستان.. الأخضر يعبر إلى الدور التالي من التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2026

تأهّل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بعد عبور محطة باكستان، اليوم الخميس، بنتيجة "3/ 0"، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب "جناح" بإسلام آباد، ضمن الجولة الخامسة، بقيادة الحكم البحريني "عمار إبراهيم".
الشوط الأول انتهى بتقدم الأخضر بهدفين دون مقابل، أحرزهما "فراس البريكان" في الدقائق 26، 41، بعد استثماره لعرضيات "سلطان الغنام"، الأول بالقدم، والثاني برأسية جميلة داخل شباك الحارس "يوسف بوت".
وفي الشوط الثاني أضاف "مصعب الجوير" الهدف الثالث للأخضر في الدقيقة 59 إثر تمريرة ولا أجمل من "عبد الرحمن غريب".
بتلك النتيجة تصدّر المنتخبُ السعودي المجموعةَ السابعة برصيد 13 نقاط، ويأتي الأردن ثانيًا بـ7 نقاط، والطاجيكي في المركز الثالث بـ5 نقاط، وأخيرًا باكستان دون نقاط.
ويتأهّل أول منتخبين من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي الوقت ذاته تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.