الباطن يجدد عقد فابيو آبرو حتى 2023

جددت إدارة نادي الباطن برئاسة ناصر الهويدي، اليوم الأربعاء ، عقد مهاجم الفريق الكروي الأول، الأنغولي فابيو آبرو، لموسم آخر لينتهي عقده في صيف 2023.
واكتفى الباطن بالإعلان عن تمديد عقد الدولي الأنغولي عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع تويتر، حيث كتب "فابيو آبرو 2023".
وأصبح المهاجم الأنغولي ، ثاني أجنبي تجدد له إدارة النادي، بعد الأورغوياني مارتن كومبانيا الذي مدد تعاقده مع الفريق حتى 2024.
وانضم المهاجم الأنغولي صاحب 29 عامًا، إلى صفوف الباطن في سبتمبر 2020، بعقد يمتد إلى عامين، قادمًا من نادي موريرنسي البرتغالي.
ولعب مع الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 55 مباراة خلال موسمين، واستطاع تسجيل 25 هدفًا، وصنع آخرين.
يُذكر أن فابيو آبرو في موسم 20-21 سجل 17 هدفًا وأصبح ثالث هدافي الدوري، خلف الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال بـ 24 هدفًا، والأرجنتيني إيميلو زيلايا صاحب الـ19 هدفًا.