"ساديو ماني".. نجم عالمي "متواضع" ينظّف مساجد ليفربول ويقدم 70 يورو شهريًّا لفقراء قريته

وهذا ما فعله في مسقط رأسه قرية "بامبالي" التابعة لمدينة سيديو السنغالية، التي تقع على ضفاف نهر "كازامانس" على بُعد أكثر من 7 ساعات من العاصمة داكار، ولم يكن فيها مستشفى؛ مما تَسَبب في وفاة كثيرين بسبب عدم حصولهم على الرعاية الطبية المناسبة، ومنهم والد "ماني" نفسه، وحل "ساديو" تلك المشكلة ببناء مستشفى في القرية، وبنى مدرسة أيضًا، وقدّم لكل طالب فيها جهاز حاسوب محمول، كما قام بتمويل بناء محطة وقود، ومكتب بريد، وملعب، وتبرع أيضًا بمعدات رياضية لجميع أطفال القرية. وقام "ماني" بتأمين تركيب شبكة اتصال من الجيل الرابع (G4) للقرية بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، يمنح 70 يورو شهريًّا لكل شخص في المنطقة الفقيرة جدًّا بالسنغال؛ مما يساهم في تحسين حياة العائلات. وتبرع "ماني" بنحو 350 ألف دولار لبناء مدرسة، و693 ألف دولار في 2021 لبناء مستشفى في قريته، كما تبرع بـ45 ألف يورو لمساعدة مصابي فيروس كورونا في السنغال.