دورة الألعاب الآسيوية 19 "هانغتشو 2022".. "الفيصل" اجتمع برئيس الأولمبي الآسيوي.. ويزور مقرّ البعثة السعودية

عقد رئيس البعثة السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي المكلف "راجا راندير سينغ" في مقرّ إقامته بمدينة هانغتشو الصينية.
وناقش اللقاء الذي جرى بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والمدير العام المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي "ڤينود تويري"؛ مستجدات الدورة الآسيوية الحالية، ومدى تقدم المستوى الرياضي بالقارة الآسيوية، ومستجدّات دورات الألعاب الآسيوية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية السابعة للصالات المغلقة والفنون القتالية "الرياض 2025"، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية "تروجينا 2029"، وأسياد الرياض 2034م.
كما التقى "الفيصل" بحضور النائب في مقر إقامته، برئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي، وناقشا مشاركة البعثتين السعودية والعراقية في هانغتشو، وتعزيز آلية سبل التعاون بما يخدم رياضة شباب البلدين.
زار رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الوفد السعودي المشارك في الألعاب الآسيوية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الأحد؛ مقرّ البعثة السعودية، في قرية الرياضيين بهانغتشو، بحضور نائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ومدير البعثة الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله.
والتقى "الفيصل" باللاعبين واللاعبات وإداريي البعثة، واطمأنّ على كافة التجهيزات المقدمة لهم وللرياضيين خاصة، مؤكدًا تقديمه الدعم الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهمتهم الرياضية لتمثيل المملكة بالشكل الذي يليق باسمها.
من جهة أخرى، ونيابة عن رئيس الوفد الأمير عبدالعزيز بن تركي، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي بحفل العشاء الرسمي الذي أقامه المجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور رؤساء البعثات المشاركة بالدورة، وعدد من مسؤولي الرياضة الدولية. وتلقّى سموه درعًا تكريميًّا من المجلس الأولمبي الآسيوي مقدمًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ وذلك نظير دعمها للحملة الترويجية لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة 2022 بتنظيمها لفعالية "Fun Run" بمدينة الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات الرياضية الآسيوية.
تأهّل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا للدور الثاني من مسابقة كرة القدم، كوصيف المجموعة الثانية بسبع نقاط، عقب فوزه على نظيره الفيتنامي بنتيجة "3-1" في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب مركز لينبينج الرياضي في مدينة هوتشو بالصين.
وجاءت أهداف الأخضر بواسطة: محمد اليامي في الدقيقة "43"، ومحمد مرّان في الدقيقة "87"، وزكريا هوساوي في الدقيقة "90".
ويلاقي الأخضر المنتخب الهندي في الأدوار الإقصائية يوم الخميس المقبل.
تأهّل لاعب المنتخب السعودي للتنس عمار الحقباني، إلى دور الـ32 من منافسات فردي الرجال، عقب فوزه على نظيره القطري راشد نايف في دور الـ64 من المسابقة بشوطين دون مقابل.
ويلتقي عمار في دور الـ32، بالمصنف الـ60 عالميًّا والأول آسيويًّا الصيني "زهيزهن زهانغ"، عند الحادية عشرة من صباح غدٍ الاثنين.
فيما خسرت شقيقته "يارا" من نظيرتها المنغولية "مارالجو شومجاف" في دور الـ64 من منافسات فردي التنس للسيدات بمجموعتين دون مقابل.
ويفتتح الشقيقان "عمار، ويارا"، عند الثالثة من عصر الغد، منافسات زوجي التنس المختلط، بمواجهة المنتخب الإندونيسي.
خرج لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو وحيد المغيص، من منافسات دور ربع النهائي لمسابقة فردي البومسي، عقب خسارته من نظيره الفيتنامي "تران"، بنتيجة "7230" مقابل "7490" نقطة.
وكان وحيد قد تأهّل لهذا الدور، بفوزه على البنغلاديشي "حسين نور الدين" بنتيجة "7400" مقابل "6460" نقطة.
فيما خرجت زميلته "أبرار بخاري" من منافسات المسابقة، عقب خسارتها من نظيرتها الباكستانية "نيلا" بنتيجة "7340" مقابل "7180" نقطة.
غادر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، أحمد مجاهد، منافسات دورة الألعاب الآسيوية، عقب خسارته في مسابقة "EA Sports FC Online" من نظيره الفيتنامي "دوك هيو ترونغ" بنتيجة "2-0"، وخسارته من "نون مارتينيز" من مكاو بنفس النتيجة.
خسر لاعب المنتخب السعودي للملاكمة "موسى الهوساوي"، لقاءه أمام نظيره القيرغيزستاني "اسكات كولتييف" بالضربة القاضية في الجولة الثانية ضمن منافسات دور الـ32 لمنافسات وزن فوق 63 كجم.
أنهى لاعبا المنتخب السعودي للتجديف "سلطان الشالي، وتركي العارف"، مشاركتهما في الدورة، بحصولهما على المركز الثاني عشر في الترتيب العام لمسابقة الزوجي لفئة "LM2x"، بعد أن أنهيا السباق بزمن "6.56.63" دقيقة.
خسر المنتخب السعودي لكرة اليد، أولى مبارياته بالدورة، أمام اليابان، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة من مسابقة كرة اليد التي جرت اليوم في مركز الرياضات بجامعة "gongshang" بنتيجة "29-37" نقطة.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم ياباني بنتيجة "20-14" نقطة.
ويخوض أخضر اليد ثاني لقاءاته بالدورة، عندما يلتقي بنظيره المنغولي عند الرابعة من عصر غد الاثنين.
يدشن لاعبا المنتخب السعودي للمبارزة "عادل المطيري، ومحمد العمر"، مشاركة المبارزة السعودية في الدورة، عندما يتواجدان في منافسات السايبر للفردي عند التاسعة من صباح غد الاثنين في جامعة هانغتشو ديانزي.
يفتتح الثلاثي "بدر العتيبي، وحسين الحربي، ومسفر العماري"، مشاركة الرماية السعودية في الدورة، عندما يتواجدون في منافسات البندقية الهوائية 10م للفردي والفرق "تأهيلية ونهائيات" بداية من الساعة التاسعة صباحًا في ميدان الرماية بهانغتشو.
تختتم لاعبة المنتخب السعودي للتجديف "هياء المامي" مشاركتَها بالدورة، عندما تتواجد في مسابقة مجموعة "C" لمنافسات الفردي لفئة "W1x" عند التاسعة من صباح غد الاثنين في بحيرة فويانغ للرياضات المائية بهانغتشو.
تفتتح حاملة العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو 2022"، لاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو "دنيا أبو طالب"؛ مشاركتها في الدورة، عندما تتواجد في مسابقة التايكوندو لوزن تحت 49 كجم، أمام لاعبة كوريا عند العاشرة من صباح غد الاثنين.
ويتواجد زميلها رياض الظافري في منافسات وزن تحت 58 كجم، أمام لاعب النيبال عند "9:25" صباحًا.
تواصل الملاكمة السعودية مشاركتها بالدورة، عندما تواجه اللاعبة "رغد النعيمي" نظيرتها الكازاخستانية "ناتاليا بوجدانوف" في منافسات وزن 66 كجم عند الثانية من ظهر غد الاثنين.
ويلتقي زميلها عبدالعزيز العتيبي بنظيره التركمانستاني "دايان اناسيدوف" في منافسات وزن 51 كجم، عند الثانية والنصف ظهرًا.