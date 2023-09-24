دورة الألعاب الآسيوية 19 "هانغتشو 2022".. "الفيصل" اجتمع برئيس الأولمبي الآسيوي.. ويزور مقرّ البعثة السعودية

من جهة أخرى، ونيابة عن رئيس الوفد الأمير عبدالعزيز بن تركي، شارك نائبه الأمير فهد بن جلوي بحفل العشاء الرسمي الذي أقامه المجلس الأولمبي الآسيوي، بحضور رؤساء البعثات المشاركة بالدورة، وعدد من مسؤولي الرياضة الدولية. وتلقّى سموه درعًا تكريميًّا من المجلس الأولمبي الآسيوي مقدمًا للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ وذلك نظير دعمها للحملة الترويجية لدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة 2022 بتنظيمها لفعالية "Fun Run" بمدينة الرياض شهر ديسمبر من العام الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات الرياضية الآسيوية.