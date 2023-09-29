رئيس نادي الشباب السابق: لو عاد الزمن بي ألف مرة سأتخذ نفس القرار وأبيع حسان تمبكتي

تحدث "خالد الثنيان"، رئيس نادي الشباب السابق، عن فترة رئاسته للفريق، وعن انتقال حسان تمبكتي إلى الهلال، وفشل انضمامه إلى النصر خلال الموسم الصيفي الماضي.
قال "الثنيان" في تصريحات لبرنامج "كورة" على قناة "خليجية" عن ميوله الهلالية: "نعم أنا بشجع الهلال، لكن لتولي رئاسة أي نادٍ يجب أن تتوافر فيك الكفاءة، دون النظر إلى الميول، وأؤكد أن قلبي كان مع الشباب عندما التقى الفريقان في منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية".
وأوضح رئيس الشباب السابق عن انتقال حسان تمبكتى إلى الهلال: "حاولنا كثيرًا لإقناعه بالاستمرار معنا، ولكن الظروف المالية لنادي الشباب دفعته للرحيل، خاصة وأنه كان اللاعب الوحيد الذي كان من يجلب لنا الأموال من صفقة بيعه، ولو عاد الزمن بي ألف مرة سأتخذ نفس قراري".
وتابع "خالد" حديثه عن صفقة تمبكتى: "بالفعل كان هناك اتفاق بيني وبين مسؤولي النصر، لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، النصر غيّر عرضه في آخر لحظة بإسقاط العمري من العرض، وتقليل المبلغ، لذلك كانت الصفقة من نصيب الهلال الذي وقع له الساعة 3 صباحًا تقريبًا".
وكشف الثنيان عن أن نادي الشباب كان قريباً من التعاقد مع ويليان لاعب فولهام، كما فاوض سافيتش مدافع أتلتيكو مدريد، وأيضًا نصير مزراوي لاعب بايرن ميونخ، ولكن الصفقات لم تتم بسبب الطلبات المالية".
وأكد رئيس الشباب السابق على أنه رفع قضية على "خالد البلطان"، رئيس الشباب الأسبق، لأنه كان يرغب في العودة لرئاسة النادي، وكان دائمًا على تواصل مع الموظفين بالنادي أثناء رئاستي ولم يدخل الانتخابات بسبب مؤهله الدراسي".