رئيس نادي الشباب السابق: لو عاد الزمن بي ألف مرة سأتخذ نفس القرار وأبيع حسان تمبكتي

وتابع "خالد" حديثه عن صفقة تمبكتى: "بالفعل كان هناك اتفاق بيني وبين مسؤولي النصر، لكنهم لم يلتزموا بالاتفاق، النصر غيّر عرضه في آخر لحظة بإسقاط العمري من العرض، وتقليل المبلغ، لذلك كانت الصفقة من نصيب الهلال الذي وقع له الساعة 3 صباحًا تقريبًا".