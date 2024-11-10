خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر " الجاري".. "الرياض" تحتضن الجولة النهائية من جولات الجياد العربية

من جهته، أكّد الأمير عبدالله بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في أن تكون المملكة موطناً لاستضافة أفضل منافسات الفروسية وأقوى البطولات العالمية، وقال "نعتز في الاتحاد السعودي للفروسية بتنظيم الجولة الختامية من جولات الجياد العربية التي تعد من أهم البطولات في جمال الخيل العربية الأصيلة".