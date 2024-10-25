"جيسوس": نعود لمنافسات الدوري بنفس المسؤوليات والأهداف

قال البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه مع التعاون: "نعود لمنافسات الدوري بنفس المسؤوليات والأهداف، وسنواجه فريقاً تنافسياً ومنظماً".

ويلتقي الهلال متصدر جدول ترتيب دوري روشن مع ضيفه التعاون، غداً السبت، على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض، لحساب منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وأضاف: "مباريات الدوري جميعها صعبة، وندخلها من أجل الفوز واستمرار الأداء العالي، سنواجه فريقاً يعطينا مباريات تنافسية دائماً، فهو منظم ويملك لاعبين من طراز عالٍ، مباراة لن تكون سهلة، لكننا متسلحون بالثقة وعقلية الفوز، أتمنى أن نظهر بحالة مثالية لإمتاع جماهيرنا".

وتابع: "عشاق كرة القدم بالتأكيد سعداء بعودة نيمار فهو لاعب مهم عالمياً، لاعب بهذا الحجم عندما يعود من إصابة صعبة ويلعب في مباراة بظروف نتعرض خلالها للنقص فهي ليست الفرصة الأفضل، ولكن نيمار كان رائعاً وساند الدفاع، كما أنه حاول مساعدة الفريق في الهجوم".

وأردف: "عندما نتحدث عن فريق ينافس على كل شيء ومطالب بتحقيق كل البطولات سيكون هناك مخاطر دائماً على اللاعبين، كل ثلاثة أيام هناك مباراة، وهناك لاعبون غير قادرين على الاسترجاع، ودائماً إدارة هذه المجموعة بشكل صحيح هي الأهم".

وأوضح "جيسوس": "الحارس ياسين بونو قريب من العودة، لكنه ليس جاهزاً لمواجهة غد، ربما يكون متاحاً بعد مباراتين، بونو حارس مهم، خصوصاً على الصعيد التكتيكي؛ لكونه ينفذ خططنا، لكن دعونا لا ننسى أن محمد الربيعي حينما تواجد أعطانا الثقة وانتصرنا في المباراتين".

وكشف المدرب البرتغالي أن حالة روبن نيفيز تختلف عن مالكوم، حيث تختلف الإصابتان اللتين تعرضا لهما فهذه المرة مختلفة وليست في نفس المكان وليست نفس الإصابة الماضية.