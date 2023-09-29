في أكتوبر.. الرياض تستضيف البطولة العربية للسهام بمشاركة 120 راميًا

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد السهام عبدالرحمن الشدوخي، أن الأمور التنظيمية تسير بالشكل المطلوب لاستضافة الحدث العربي الكبير في السهام، مؤكدًا أن تنظيم البطولة العربية للمرة الأولى سيشكِّل نواةً لاستضافة العديد من البطولات القارّية والعالمية مستقبلًا في رياضة السهام، وهو أبرز أهداف اتحاد اللعبة.