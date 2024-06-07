تأهُّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة غدًا السبت 08 يونيو 2024م، وستُلعب مباريات الدور نصف النهائي، ويلعب فيها الحزم مع النور الساعة الـ5:30 مساء، والابتسام مع الصفا الساعة الـ6:00 مساء، ثم يلتقي الفائزان الساعة الـ7:30 مساء في نهائي البطولة، ويلتقي الخاسران الساعة الـ7:00 مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتقام جميع المباريات على شاطئ الرملة البيضاء بجزيرة تاروت.