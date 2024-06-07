رياضة

تأهُّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار

تأهُّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار

تأهلت أندية (الحزم والنور والابتسام والصفا) إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار للموسم الرياضي 2023-2024م.

وأسفرت نتائج مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم الجمعة 07 يونيو 2024م عن فوز الوحدة على الحزم بنتيجة الأشواط (2-0)، والنور على الخليج (2-0)، والابتسام على القادسية (2-1)، والصفا على الروضة (2-0).

وجاء تأهل الحزم بعد اعتذار الوحدة.

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة غدًا السبت 08 يونيو 2024م، وستُلعب مباريات الدور نصف النهائي، ويلعب فيها الحزم مع النور الساعة الـ5:30 مساء، والابتسام مع الصفا الساعة الـ6:00 مساء، ثم يلتقي الفائزان الساعة الـ7:30 مساء في نهائي البطولة، ويلتقي الخاسران الساعة الـ7:00 مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع. وتقام جميع المباريات على شاطئ الرملة البيضاء بجزيرة تاروت.

كرة اليد الشاطئية
بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية
بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية لدرجة الكبار

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