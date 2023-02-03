الهلال في كأس العالم للأندية.. أرقام قياسية.. زعامة وتفرد في العالمية

يتطلع الهلال للمشاركة الثالثة بتاريخه في منافسات كأس العالم للأندية، حينما يواجه غداً الوداد البيضاوي المغربي، بطل أفريقيا في قمة نارية ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية في المغرب، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي يعزز تألقه اللافت في المشاركتين الماضية، نتيجة التطور الذي تشهده الكرة في السعودية في السنوات الأخيرة.
المشاركة العالمية الثالثة
ويلعب الهلال للمرة الثالثة في تاريخه في كأس العالم للأندية FIFA، بعد مشاركتين سابقتين في 2019 و 2021، واللتين حقق المركز الرابع في كل منهما.
ويعد الهلال من أنجح الأندية السعودية في تاريخ المسابقة، حيث تأسس عام 1957 ويملك سجلات مذهلة عبر تاريخه من البطولات المحلية والإقليمية والقارية، بعد أن حقق لقب الدوري 18 مرة وكأس الملك تسع مرات، وكأس ولي العهد 13 وكأس الاتحاد السعودي ست مرات، بالإضافة إلى كأس المؤسس مرة، وكأس السوبر ثلاث مرات.
أما قاريًا فيملك أربعة ألقاب في دوري أبطال آسيا، ولقبين في كأس الكؤوس الآسيوية ولقبين في السوبر.
كيف تأهل الهلال إلى كأس العالم؟
الهلال هو آخر بطل لدوري أبطال آسيا، ويشارك في النسخة الحالية بعد أن رشحه الاتحاد القاري لعدم انتهاء النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا.
تاريخ مشاركات الهلال السابقة في كأس العالم للأندية
شارك الهلال مرتين من قبل في كأس العالم للأندية FIFA المرة الأولى كانت في 2019 كبطل لدوري أبطال آسيا، وحقق وقتها المركز الرابع بعد التفوق على الترجي بهدف نظيف في مباراة ربع النهائي قبل أن يخسر نصف النهائي أمام فلامنجو ٣-١، بعد التقدم بهدف لسالم الدوسري، وفي مباراة تحديد صاحب المركزين الثالث والرابع خسر الفريق بركلات الترجيح أمام مونتيري المكسيكي بعد انتهاء الوقت الأصلي ٤-٣.
المرة الثانية كانت في 2021 وتأهل الفريق كبطل لآسيا أيضًا، وكرر الحصول على المركز الرابع، وهذه المرة بدأ البطولة بفوز عريض على الجزيرة الإماراتي ٦-١، قبل أن يخسر بصعوبة في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي ١-٠، ويخسر من جديد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ٤-٠ أمام الأهلي.
رامون دياز مدرب الفريق
الأرجنتيني رامون دياز هو المدير الفني الحالي للهلال وعاد لتولي تدريب الفريق في فبراير الماضي، عقب الخسارة الكبيرة من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي عام 2021، وتسببت في إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني وقتها، ليقوده للحصول على الدوري السعودي في فترته الثانية مع الفريق .
أرقام قياسية للهلال في البطولة
-بات الهلال أكثر نادٍ آسيوي يتأهل لكأس العالم للأندية بـواقع أربع مرات 2001، 2019، 2021، 2022.
- يتفزد الهلال بكونه أكثر نادٍ آسيوي مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع ثلاث مـرات 2019، 2021، 2022.
- يبتعد الهلال عن ثمانية أندية أخرى ظهرت في المسابقة مرتين؛ وهي: جيونبوك هيونداي موتورز، أوراوا ريد دايموندز، السد، أولسان هيونداي، غوانغزو إيفرغراند، سانفريس هيروشيما، كاشيما انتلرز، والجزيرة.
- يعد الهلال أول ناد آسيوي يشارك مرتـين متتاليتين؛ وذلك في نسخي البطولة 2021، 2022 .
- حقق الهلال أكبر نتيجة فوز في تاريخ كأس العالم للأندية بتغلبه على الجزيرة الإماراتي (1-6) في نسخة 2021 .
الفرق المشاركة في البطولة
يشارك الهلال في كأس العالم للأندية في نسختها التاسعة عشرة، إلى جانب ريال مدريد بطل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، والوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا، ووصيفه الأهلي المصري، الذي دعي للمشاركة نظرا لخوض الوداد صاحب الأرض البطولة بصفته بطلاً قاريًا، فيما يشارك سياتل ساوندرز الأمريكي ممثلاً عن كونكاكاف، ويخوض أوكلاند سيتي النيوزيلندي البطولة بصفته بطلاً لأوقيانوسيا.
قائمة الهلال في كأس العالم (المغرب)
شهدت القائمة التي اختارها الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال، غيابات مؤثرة للعديد من العناصر الرئيسية بسبب الإصابة.
ويفتقد الهلال إلى خدمات عدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية البدنية في مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالإله المالكي ومحمد البريك وحمد اليامي.
وفي ما يلي قائمة الهلال لكأس العالم للأندية 2023:
حراسة المرمى: محمد العويس، عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان.
خط الدفاع: علي آل بليهي، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، متعب المفرج، محمد الخيبري، خليفة الدوسري، محمد جحفلي.
خط الوسط: محمد كنو، لوسيانو فييتو، غوستافو كويلار، عبدالله عطيف، مصعب الجوير، ميشيل ديلغادو، معاذ فقيهي، محمد القحطاني.
خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيغالو، موسى ماريغا، صالح الشهري، عبد الله الحمدان.
ويخوض الهلال أولى مباراته بالبطولة أمام الوداد البيضاوي المغربي بطل أفريقيا في مرحلة ربع النهائي وذلك يوم غداً السبت الموافق للرابع من فبراير الجاري.
ويتأهل الفائز من هذه المباراة لمواجهة فلامنغو البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في الدور نصف النهائي، يوم 7 فبراير 2023.
وتحتضن مدينتا الرباط وطنجة مباريات هذه البطولة التي أفتتحت في اليوم الأول من فبراير الجاري على الملعب الكبير بمدينة طنجة بفوز الأهلي المصري على نظيره أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة.