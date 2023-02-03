الهلال في كأس العالم للأندية.. أرقام قياسية.. زعامة وتفرد في العالمية

أرقام قياسية للهلال في البطولة

-بات الهلال أكثر نادٍ آسيوي يتأهل لكأس العالم للأندية بـواقع أربع مرات 2001، 2019، 2021، 2022.

- يتفزد الهلال بكونه أكثر نادٍ آسيوي مشاركة في كأس العالم للأندية بواقع ثلاث مـرات 2019، 2021، 2022.

- يبتعد الهلال عن ثمانية أندية أخرى ظهرت في المسابقة مرتين؛ وهي: جيونبوك هيونداي موتورز، أوراوا ريد دايموندز، السد، أولسان هيونداي، غوانغزو إيفرغراند، سانفريس هيروشيما، كاشيما انتلرز، والجزيرة.

- يعد الهلال أول ناد آسيوي يشارك مرتـين متتاليتين؛ وذلك في نسخي البطولة 2021، 2022 .

- حقق الهلال أكبر نتيجة فوز في تاريخ كأس العالم للأندية بتغلبه على الجزيرة الإماراتي (1-6) في نسخة 2021 .