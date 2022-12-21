"العيدوني" أفضل لاعب تونسي في موسم 2022 .. وأنس جابر أفضل رياضية

وقدم العيدوني البالغ من العمر 26 عامًا أداء لافتًا في مشوار تصفيات نسور قرطاج المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 وفي منافسات الدور الأول بالمونديال لاحقًا، وخلال مشاركته أيضًا في نهائيات كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2022 التي ودعتها تونس في دور الثمانية.