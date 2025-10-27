الأهلي يفتح ملف تجديد عقد ديميرال

في المقابل، أشارت تقارير تركية إلى أن نادي فنربخشة يدرس استعادة مدافعه السابق ديميرال، خاصة بعد تعثّر مفاوضاته مع بايرن ميونيخ لضم الكوري كيم مين جاي، فيما لا يُمانع اللاعب فكرة العودة إلى تركيا مستقبلًا.