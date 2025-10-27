الأهلي يفتح ملف تجديد عقد ديميرال

بدأت إدارة نادي الأهلي تحرّكاتها لتجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول، التركي ميريح ديميرال، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.
وأوضحت صحيفة "توتو ميركاتو" أن الأهلي قدّم عرضًا رسميًّا لتمديد عقد اللاعب، في ظل رغبة الإدارة بالحفاظ على استقرار التشكيلة الأساسية.
في المقابل، أشارت تقارير تركية إلى أن نادي فنربخشة يدرس استعادة مدافعه السابق ديميرال، خاصة بعد تعثّر مفاوضاته مع بايرن ميونيخ لضم الكوري كيم مين جاي، فيما لا يُمانع اللاعب فكرة العودة إلى تركيا مستقبلًا.
يُذكر أن ديميرال انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل نحو 20 مليون يورو، وتُقدّر قيمته السوقية الحالية بـ13 مليون يورو.