في لعبة الريشة الطائرة.. "منال عسيري" تتوّج أبطال المملكة

وفي منافسات السيدات حقّقت المركزَ الأول والميدالية الذهبية لاعبةُ نادي الفيصلي "منتهى العصيمي"، وحقّقت المركزَ الثاني والميدالية الفضية لاعبةُ نادي عكاظ "لورين المؤذن"، وحقّقت المركزَ الثالث والميدالية البرونزية لاعبةُ نادي الفيصلي مي المطيري، جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافتها الصالات الخضراء بالدمام، بمشاركة 120 لاعبًا، و39 ناديًا.