رياضة
في لعبة الريشة الطائرة.. "منال عسيري" تتوّج أبطال المملكة
تَوّجَتْ عضوُ مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة منال عسيري، الفائزين في بطولة المملكة لفئة براعم المستقبل للرجال والسيدات.
على مستوى منافسات الرجال، حقَّق المركزَ الأول والميدالية الذهبية لاعبُ نادي القاره محمد المعيبيد، وحقّق المركزَ الثاني والميدالية الفضية لاعبُ نادي القاره محمد العلي، بينما حقّق المركزَ الثالث والميدالية البرونزية لاعبُ نادي الأغر يوسف فلمبان.
وفي منافسات السيدات حقّقت المركزَ الأول والميدالية الذهبية لاعبةُ نادي الفيصلي "منتهى العصيمي"، وحقّقت المركزَ الثاني والميدالية الفضية لاعبةُ نادي عكاظ "لورين المؤذن"، وحقّقت المركزَ الثالث والميدالية البرونزية لاعبةُ نادي الفيصلي مي المطيري، جاء ذلك في ختام البطولة التي استضافتها الصالات الخضراء بالدمام، بمشاركة 120 لاعبًا، و39 ناديًا.