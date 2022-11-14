لاعب الاتفاق " سليتي " ضمن قائمة تونس في كأس العالم 2022

وشملت قائمة تونس التي تشارك في المجموعة الرابعة مع فرنسا وأستراليا والدنمارك كلاً من: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد في حراسة المرمى. وفي الدفاع كل من: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.