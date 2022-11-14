لاعب الاتفاق " سليتي " ضمن قائمة تونس في كأس العالم 2022

تواجد لاعب الاتفاق نعيم السليتي، في قائمة منتخب تونس الأول لكرة القدم، في كأس العالم قطر 2022، فيما خلت القائمة النهائية من سعد بقير لاعب فريق أبها بعد استبعاده.
وأعلن جلال القادري، مدرب نسور قرطاج، قائمة الفريق النهائية والتي شهدت استبعاد بعض اللاعبين مثل سعد بقير وسيف الدين الخاوي، فيما ضمت نعيم السليتي ويوسف المساكني وديلان برون وعدداً من المحترفين في الدوريات الأوروبية أبرزهم وهبي الخزري وحنبعل المجبري.
وشملت قائمة تونس التي تشارك في المجموعة الرابعة مع فرنسا وأستراليا والدنمارك كلاً من: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد في حراسة المرمى. وفي الدفاع كل من: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.
فيما ضم خط الوسط إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبر، وبالهجوم سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني.