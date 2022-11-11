بقيادة ميسي وحضور ديبالا.. الأرجنتين تعلن قائمتها لمونديال قطر 2022

ويحلم المنتخب الأرجنتيني بالفوز بأغلى كأس مرة أخرى بعد ٣٦ عامًا، علاوة على ذلك، ستتمتع هذه النسخة بخصوصية أنها يمكن أن تكون الأخيرة لليونيل ميسي، وهي مشاركته الخامسة من البطولة، بداية من ظهوره الأول في ألمانيا ٢٠٠٦، عندما كان عمره ١٨ عامًا فقط.