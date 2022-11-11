بقيادة ميسي وحضور ديبالا.. الأرجنتين تعلن قائمتها لمونديال قطر 2022

أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة راقصي التانغو لخوض مونديال قطر 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر.
ويقود نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي قائمة منتخب الأرجنتين التي شهدت تواجد لاعب روما باولو ديبالا رغم التقارير التي أشارت لغيابه بسبب الإصابة، إلى جانب حضور نجم مانشستر سيتي الشاب جوليان ألفاريز.
وسيكون الغائب الكبير هو جيوفاني لو سيلسو أحد أبرز نجوم الفريق، حيث تعرض لاعب فياريال قبل أيام قليلة من كأس العالم لإصابة في الساق في المباراة بين فريقه وأتلتيك بلباو، وتم استبعاده من القائمة.
لا توجد مفاجآت كبيرة في بقية القائمة على الرغم من وجود العديد من اللاعبين الذين سيخوضون كأس العالم لأول مرة وسيحاولون أن يكونوا أبطال حلم الأرجنتين في المجموعة الثالثة مع السعودية والمكسيك وبولندا.
ويحلم المنتخب الأرجنتيني بالفوز بأغلى كأس مرة أخرى بعد ٣٦ عامًا، علاوة على ذلك، ستتمتع هذه النسخة بخصوصية أنها يمكن أن تكون الأخيرة لليونيل ميسي، وهي مشاركته الخامسة من البطولة، بداية من ظهوره الأول في ألمانيا ٢٠٠٦، عندما كان عمره ١٨ عامًا فقط.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراس المرمى: إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) فرانكو أرماني (ريفر بليت) خيرونيمو رولي (فياريال).
خط الدفاع: غونزالو مونتييل (إشبيلية) ناويل مولينا (أتليتيكو مدريد) خيرمان بيتسيلا (ريال بيتيس) كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير) نيكولاس أوتامندي (بنفيكا) ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد) خوان فويث (فياريال) نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون) ماركوس أكونيا (إشبيلية).
خط الوسط: لياندرو بريديس (يوفنتوس) جيدو رودريغيز (ريال بيتيس) إنزو فرنانديز (بنفيكا) رودريغو دي بول (أتليتيكو مدريد) إزيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن) أليخاندرو غوميز (إشبيلية) أليكسيس ماك أليستير (برايتون).
خط الهجوم : باولو ديبالا (روما) ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) أنخيل دي ماريا (يوفنتوس) نيكولاس غونزاليس (فيورنتينا) خواكين كوريا (إنتر ميلان) لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي).
ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية، والمكسيك وبولندا، حيث سيلعب راقصو التانغو ضد السعودية في 22 نوفمبر، أمام المكسيك في 26 نوفمبر ثم ضد بولندا في 30 نوفمبر.