ولي العهد يستقبل لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازَيْن الفني والإداري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه بجدة، اليوم، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022م المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.