دوري أبطال آسيا: النصر في مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي .. والفيحاء أمام باختاكور

تُقام اليوم الثلاثاء باقي مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا 2023/2024 ، حيث تُقام مباراتان على النحو التالي :
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريسبوبليكانانسكي بمدينة دوشانبي الطاجيكية.
يدخل النصر المواجهة وهو متصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، وكان قد حسم تأهله رسميًا، للدور ثمن النهائي بعد تصدره مجموعته منذ الجولة الماضية، بينما يحتل الاستقلال المركز الأخير بنفطتين فقط .
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب باختاكور المركزي بطشقند.
يشارك الفيحاء باللقاء وهو بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يقع باختاكور في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.