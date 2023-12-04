دوري أبطال آسيا: النصر في مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي .. والفيحاء أمام باختاكور

يدخل النصر المواجهة وهو متصدر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، وكان قد حسم تأهله رسميًا، للدور ثمن النهائي بعد تصدره مجموعته منذ الجولة الماضية، بينما يحتل الاستقلال المركز الأخير بنفطتين فقط .