وزير الرياضة "الفيصل": منافسة الفورمولا 1 رائعة في ليلة مميزة

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن منافسة الفورمولا1 التي استضافتها السعودية بحلبة كورنيش جدة، واختُتمت فعالياتها مساء اليوم، رائعة في ليلة مميزة.
وقال الفيصل عبر حسابه في تويتر: "سعداء باستضافة الحدث العالمي.. #فورمولا1_في_السعودية".
وقدَّم "الفيصل" شكره للقيادة على الدعم الذي يقف وراء كل نجاح، وقال: "مسار كورنيش جدة الرائع تألق تحت الأضواء مرة أخرى مع سباق مذهل، يستمتع به العالم".
وقدَّم وزير الرياضة التهنئة لـSChecoPerez على الفوز، ولكل المشاركين.
وكان الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قد شرف مساء اليوم اختتام فعاليات الفورمولا1، التي انطلقت الجمعة الماضي في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لعام 2023م.
وحضر حفل الختام الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.