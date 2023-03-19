وزير الرياضة "الفيصل": منافسة الفورمولا 1 رائعة في ليلة مميزة

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن منافسة الفورمولا1 التي استضافتها السعودية بحلبة كورنيش جدة، واختُتمت فعالياتها مساء اليوم، رائعة في ليلة مميزة.