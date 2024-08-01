حصل على شهادة الكفاءة المالية.. الأخدود يبدأ تسجيل لاعبين جدد

بعد صعوده لدوري روشن السعودي للمحترفين، أعلن نادي الأخدود، اليوم الخميس، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر النادي في حسابه الرسمي على منصة التدوينات القصيرة "إكس"، الشهادة التي تضمنت أنه استوفى التزاماته المالية والتعاقدية حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 30 أبريل 2024؛ وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.
يذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الأخدود يقيم معسكره التحضيري في تركيا؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.