حصل على شهادة الكفاءة المالية.. الأخدود يبدأ تسجيل لاعبين جدد

بعد صعوده لدوري روشن السعودي للمحترفين، أعلن نادي الأخدود، اليوم الخميس، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.