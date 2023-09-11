في موسمه الخامس.. اتحاد الكرة يعلن تدشين برنامج الابتعاث "صقور المستقبل"

من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل أن البرنامج سيواصل العمل الكبير والمُقدّم خلال السنوات الماضية، برؤية فنية تواكب استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، حيث سيعمل البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الفنية على تحقيق أهداف البرنامج والتي تتناسب مع السياسات الفنية للاتحاد السعودي القائمة على خلق جيل مزود بالمهارات والقدرات الفنية والبدنية ليكون دعامة قوية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.