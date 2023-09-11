في موسمه الخامس.. اتحاد الكرة يعلن تدشين برنامج الابتعاث "صقور المستقبل"

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تدشين برنامج الابتعاث "صقور المستقبل" في موسمه الخامس، وذلك بعد نقل مسؤولية الإشراف عليه للاتحاد السعودي بدءًا من الموسم الرياضي الحالي 2023/2024.
وستلتحق بعثة البرنامج بمقرها في مدينة سالو الإسبانية، حيث يُجري اللاعبون حصصًا تدريبية يومية مع خوضهم لمباريات ودية بالإضافة إلى المشاركة في بطولة كأس الأبطال الدولية والتي يشارك فيها عدد من الأندية الأوروبية.
وقرر الاتحاد السعودي في هذه النسخة التحاق مواليد 2005 بالبرنامج لصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم الفنية والبدنية بالإضافة إلى تطوير عددٍ من المهارات الشخصية.
من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل أن البرنامج سيواصل العمل الكبير والمُقدّم خلال السنوات الماضية، برؤية فنية تواكب استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، حيث سيعمل البرنامج بالتنسيق مع اللجنة الفنية على تحقيق أهداف البرنامج والتي تتناسب مع السياسات الفنية للاتحاد السعودي القائمة على خلق جيل مزود بالمهارات والقدرات الفنية والبدنية ليكون دعامة قوية للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن مدة برنامج الابتعاث "صقور المستقبل" موسم رياضي كامل، حيث سيستمر حتى الحادي والثلاثين من مايو 2024.