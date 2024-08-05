3 فرسان سعوديين يخوضون الشوط التأهيلي لقفز الحواجز "فردي مختلط" بالأولمبياد

أعلنت اللجنة الأوليمبية والبارلمبية أنه وبعد نحو نصف ساعة من الآن سيخوض 74 فارسًا الشوط التأهيلي ضمن منافسات قفز الحواجز (فردي مختلط) في دورة الألعاب الأولمبية، بحيث تكون هناك جولة واحدة لكل منهم، فيما سيتأهل 30 فارسًا إلى النهائي، بمشاركة 3 من فرسان المملكة.
وقالت اللجنة: فيما يتعلق بترتيب دخول الفرسان؛ سيدخل الفارس عبدالرحمن الراجحي في تصفيات الفردي المختلط لقفز الحواجز إلى الميدان ثامنًا، ومن ثم الفارس خالد المبطي برقم 32، من ثم الفارس رمزي الدهامي برقم 55.
ويحتضن ميدان قصر ڤيرساي مشاركة فرسان المملكة في الشوط التأهيلي ضمن منافسات قفز الحواجز (فردي مختلط) في دورة الألعاب الأولمبية.
وقد استعد فرسان الأخضر لقفز الحواجز في هذا الشوط من خلال اختتام تحضيراتهم لتصفيات (فردي مختلط) ضمن دورة الألعاب الأولمبية.