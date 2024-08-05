3 فرسان سعوديين يخوضون الشوط التأهيلي لقفز الحواجز "فردي مختلط" بالأولمبياد

أعلنت اللجنة الأوليمبية والبارلمبية أنه وبعد نحو نصف ساعة من الآن سيخوض 74 فارسًا الشوط التأهيلي ضمن منافسات قفز الحواجز (فردي مختلط) في دورة الألعاب الأولمبية، بحيث تكون هناك جولة واحدة لكل منهم، فيما سيتأهل 30 فارسًا إلى النهائي، بمشاركة 3 من فرسان المملكة.