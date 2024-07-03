ضمك يمدد عقد مدافعه الجزائري عبدالقادر بدران حتى 2026

الجدير ذكره أن اللاعب انضم لصفوف ضمك في يونيو 2022 بعقد يمتد لموسمين، حيث دافع عن قميصه في 47 مباراة، وسجل هدفين، وصنع واحدًا ، علماً أن قيمة اللاعب وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، 600 ألف يورو.