رياضة
ضمك يمدد عقد مدافعه الجزائري عبدالقادر بدران حتى 2026
أعلن نادي ضمك الناشط في دوري المحترفين السعودي، عن تمديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول الجزائري عبدالقادر بدران، لمدة موسمين حتى صيف 2026، وذلك طبقًا لما كشف عنه الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس".
واكتفى النادي بنشر مقطع فيديو أبرز لحظات اللاعب مع الفريق وعلق عليه: "عبدالقادر بدران ضمكاوي إلى2026".
ويأتي تجديد عقد اللاعب بناءً على التقرير الفني الصادر من الروماني كوزمين كونترا، مدرب الفريق، الذي طالب باستمراره للحاجة الفنية.
الجدير ذكره أن اللاعب انضم لصفوف ضمك في يونيو 2022 بعقد يمتد لموسمين، حيث دافع عن قميصه في 47 مباراة، وسجل هدفين، وصنع واحدًا ، علماً أن قيمة اللاعب وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، 600 ألف يورو.