الهلال ينافس سان جيرمان على الظفر بخدمات المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو

ووفقاً لما أكده موقع "فوت ميركاتو"، فإنه في الوقت الذي يركز فيه سان جيرمان على وصول الإسباني لويس إنريكي لتدريبه في الفترة المقبلة، فإن سيرجيو كونسيساو المدرب الحالي لبورتو البرتغالي، الذي كان يعد بديلاً محتملاً لقيادة فريق العاصمة الباريسي، سيكون أيضاً مرغوباً فيه بقوة في المملكة العربية السعودية وتحديداً نادي الهلال، الذي يقدره ويسعى لتعيينه مدرباً للفريق الكروي.