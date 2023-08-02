بطولة الملك سلمان للأندية: النصر في مواجهة الزمالك والشباب أمام الاتحاد المنستيري

تستكمل غدًا الخميس باقي مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية؛ حيث تقام 4 مباريات على النحو التالي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي ضمك.
يدخل شباب بلوزداد الجزائري المباراة وهو بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة، دون أن يملك أي نقاط، ويتواجد الكويت الكويتي بالمركز الرابع دون أي نقاط أيضًا.
يقام اللقاء أيضًا في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بأبها.
يشارك الوحدة الإماراتي باللقاء وهو بالمركز الثاني للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الرجاء المغربي في المركز الأول برصيد 6 نقاط أيضًا.
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك سعود بالباحة.
يدخل الشباب المباراة وهو يحتلّ المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بينما يشارك الاتحاد المنستيري التونسي باللقاء برصيد صفري دون أي نقاط.
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.
يشارك الزمالك المصري في المباراة وهو يحتلّ المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي النصر في الصدارة برصيد 4 نقاط.