خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025م.. وزارة الرياضة تعلن استضافة الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات

وأضاف: "نسعد بإقامة السباق الأخير من بطولة العالم للراليات 2025 في السعودية، التي تُعدُّ مناسبة تاريخية للمملكة، ومؤشرًا إيجابيًّا، يؤكد تطورنا كمركز رئيسي لرياضة المحركات على الساحة العالمية، ويجسد أن بلادنا باتت موطنًا مثاليًّا جديدًا لها؛ إذ إننا نسعى لإظهار مدى ملاءمة المناظر الطبيعية الرائعة لبلدنا الجميل، كما نجحنا سابقًا في تنظيم رالي داكار، ونرحِّب دائمًا بالعالم في المملكة العربية السعودية عمومًا، وعائلة بطولة العالم للراليات، وجماهيرها الرائعة العام المقبل، ونَعِدُ -بمشيئة الله- بتجربة استثنائية ومتميزة".