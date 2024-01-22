ضمن استعداده لكأس آسيا.. الأولمبي السعودي يواجه مصر

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثالثة ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والممتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر.