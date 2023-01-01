المنتخب السعودي لرفع الأثقال يحصد 34 ميدالية في افتتاح بطولتَي غرب آسيا وكأس قطر

تمكّن لاعبو المنتخب السعودي من تحقيق 34 ميدالية (16 ذهبية و12 فضية و5 برونزية) في افتتاح بطولتَي كأس قطر السابعة، وبطولة غرب آسيا التاسعة والمقامة بالدوحة القطرية .
وحققت الرباعة غادة عبدالرحمن؛ ذهبيتَي النتر والمجموع، وفضية الخطف في وزن 45 كجم، كما حققت الرباعة منيرة عبدالله؛ فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع في وزن 49 كجم لبطولة آسيا، وبرونزية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لبطولة كأس قطر، فيما حققت الرباعة حنان عامري؛ ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع في وزن 55 كجم، كما حققت الرباعة فاطمة خواهر؛ فضية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لوزن 55 كجم.
وفي منافسات الرجال، حقق الرباع منصور آل سليم؛ ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 55 كجم لبطولة غرب آسيا وفضية الخطف، وفضية النتر وفضية المجموع لبطولة كأس قطر، فيما حقق الرباع سراج آل سليم ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لوزن 61 كجم لبطولة غرب آسيا، وذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع لبطولة كأس قطر، وفي الوزن نفسه حقق الرباع علي خليتيت؛ فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع، فيما حقق الرباع محمد المرزوق؛ ذهبية الخطف وذهبية المجموع وفضية النتر.