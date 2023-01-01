المنتخب السعودي لرفع الأثقال يحصد 34 ميدالية في افتتاح بطولتَي غرب آسيا وكأس قطر

وحققت الرباعة غادة عبدالرحمن؛ ذهبيتَي النتر والمجموع، وفضية الخطف في وزن 45 كجم، كما حققت الرباعة منيرة عبدالله؛ فضية الخطف وفضية النتر وفضية المجموع في وزن 49 كجم لبطولة آسيا، وبرونزية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لبطولة كأس قطر، فيما حققت الرباعة حنان عامري؛ ذهبية الخطف وذهبية النتر وذهبية المجموع في وزن 55 كجم، كما حققت الرباعة فاطمة خواهر؛ فضية الخطف وبرونزية النتر وبرونزية المجموع لوزن 55 كجم.