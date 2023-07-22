تقارير تكشف اهتمام السعودية بالفرنسي "مبابي".. وعرض هلالي ضخم

وأشارت الشبكة أيضًا إلى أن الهلال مستعد لمنح باريس سان جيرمان مبلغ 200 مليون يورو لشراء العام الأخير من عقد مبابي، الذي يبدو أنه عازم على البقاء حتى نهاية عقده في يونيو، كما لم يُخفِ أبدًا رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.