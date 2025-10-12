ويبوك تطرح 3,700 تذكرة تم سحبها من السوق السوداء من مباراة السعودية والعراق

أعلنت منصة ويبوك، الجهة الرسمية المعتمدة لبيع تذاكر مباراة السعودية ضد العراق، عن رصدها وحجبها لما يقارب (3,700) تذكرة، وهي التذاكر المشبوهة التي تم تداولها في السوق السوداء، والتابعة لمباراة السعودية ضد العراق المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.