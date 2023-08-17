لاعب الأهلي "ماكسيمان".. سريع ومراوغ بدأ من الشارع ويقضي وقته مع "الأميرات"

وتمت إعارة ماكسيمان أولًا إلى هانوفر 96 الذي شارك فيه في 18 مباراة، وسجل مرة واحدة، ثم انتقل إلى فريق باستيا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي آنذاك؛ حيث لعب 36 مباراة وسجل ثلاث مرات، ليعود بعد ذلك إلى موناكو، الذي كان قد فاز للتو بلقب الدوري؛ لذلك كان من الصعب الحصول على دقائق منتظمة هناك للاعب الشاب الذي لعب مباراتين فقط، قبل بيعه إلى OGC Nice، وهناك لعب تحت قيادة لوسيان فافر لموسم، ثم باتريك فييرا.