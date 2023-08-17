لاعب الأهلي "ماكسيمان".. سريع ومراوغ بدأ من الشارع ويقضي وقته مع "الأميرات"

يوصف لاعب النادي الأهلي، اللاعب الفرنسي "آلان سانت ماكسيمان"، القادم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بلاعب فئة A، وأثبت ذلك في أول مباراة رسمية خاضها أمام الحزم في جدة نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث أظهر مهارات فائقة منها السرعة والقدرة على المراوغة والصناعة.
وُلد آلان سانت ماكسيمان في 12 مارس 1997، في الضواحي الجنوبية الغربية لباريس، لأسرة ثرية لا تعاني من المشاكل المادية، فعمل والده أليكس كمدير مكتب في جامعة باريس ديدرو؛ فيما عملت والدته كمديرة للتعليم في مدرسة معروفة.
وفي سن مبكرة بدأ شغفه بالرياضة يظهر، وكانت البداية في المدرسة مع ألعاب القوى وكرة القدم، بجانب شقيقه الأكبر كورتيس الذي كان يأمل في أن يكون لاعب كرة قدم في ذلك الوقت.
في طفولته، اعتاد ماكسيمان أن يلعب مع الأولاد في سن أخيه الأكبر، واكتسب شهرة في كرة القدم في الشوارع، وكان هدفه في هذا الوقت هو تعلم كيفية القيام بأشياء لا تصدق باستخدام كرة القدم أثناء وضع العلامات جنبًا إلى جنب مع شقيقه.
ومع الوقت، بدأ الطفل ماكسيمان في تحسين مهاراته الكروية باللعب على كل من الصبة الأسمنتية والعشب بشكل يومي.
وعن تلك الفترة قال: "جاءت موهبتي بشكل طبيعي، أخذت كرة في كل مكان، في المدرسة، في المنزل، لعبت كرة القدم في كل وقت على الرغم من عدم تلقي التدريب، لقد كان أسلوبي الخاص، فقط الطريقة التي أردتها، لقد تعلمت مهاراتي ذاتيًّا.
وفي تصريح سابق له قال ماكسيمان: "هدفي القيام بأشياء تترك بصمة في أذهان الناس وتغير القواعد مثلما فعل مايكل جوردان تمامًا وأعطى أملًا للكثير من الأشخاص".
بدأ سانت ماكسيمان مسيرته المهنية عندما كان في الـ16 من عمره، وأرسى سمعة قوية بين الناشئين في فرنسا، وقد أكسبته سرعته غير العادية وقدرته على المراوغة شهرة كبيرة بين أقرانه في نادي Les Ulis المحلي، قبل أن ينضم إلى صفوف الشباب في سانت إتيان في عام 2013؛ حيث طوّر مهاراته ولفت انتباه الكشافة من جميع أنحاء أوروبا، حتى اختاره موناكو في عام 2015.
وتمت إعارة ماكسيمان أولًا إلى هانوفر 96 الذي شارك فيه في 18 مباراة، وسجل مرة واحدة، ثم انتقل إلى فريق باستيا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي آنذاك؛ حيث لعب 36 مباراة وسجل ثلاث مرات، ليعود بعد ذلك إلى موناكو، الذي كان قد فاز للتو بلقب الدوري؛ لذلك كان من الصعب الحصول على دقائق منتظمة هناك للاعب الشاب الذي لعب مباراتين فقط، قبل بيعه إلى OGC Nice، وهناك لعب تحت قيادة لوسيان فافر لموسم، ثم باتريك فييرا.
جذبت سرعته ولعبه المباشر "نيوكاسل" الذي اشتراه في أغسطس 2019 مقابل 16.5 مليون جنيه إسترليني، وبالفعل استطاع اللاعب أن يترك انطباعًا قويًّا ليصبح المفضل لدى الجماهير بفضل مراوغته الجريئة، إذ خاض 26 مباراة في أول موسم له، وسجل ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.
وبعيدًا عن المستطيل الأخضر، يجد ماكسيمان سعادته الحقيقية مع ابنتيه ليانا ونينيا، اللتين يطلق عليهما لقب "الأميرات"، بالإضافة إلى ابنه الصغير؛ إذ يحرص على نشر الصور الرائعة له معهم عبر حسابه الرسمي عبر تطبيق تبادل الصور إنستغرام، مع التعليق عليها برسائل محبة وإعجاب.