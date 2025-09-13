الخليج يواصل تألقه بثلاثية في شباك الفيحاء

واصل فريق الخليج الأول لكرة القدم انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية.
جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الخليج، الذي افتتح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة (5)، حين نفذ البرتغالي بيدرو ريبوتشو كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها المهاجم النرويجي جوشوا كينغ وحولها برأسه إلى الشباك.
ورغم الحماس في انطلاقة اللقاء، خلت بقية دقائق الشوط الأول من الفرص الخطرة، إذ انحصرت الألعاب في منتصف الملعب لينتهي الشوط بتقدم الخليج بهدف وحيد.
وفي الشوط الثاني، واصل الخليج تفوقه الهجومي، ليضيف الهدف الثاني عند الدقيقة (64) عبر اليوناني ديمتريس كوربيليس الذي حول برأسه عرضية مواطنه كوستاس فورتونيس داخل الشباك.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق الإسباني باولو فيرنانديز رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث، مؤكدًا انتصار فريقه الكبير.
بهذه النتيجة رفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة متصدرًا الترتيب مؤقتًا، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 3 نقاط في المركز الثامن.