الخليج يواصل تألقه بثلاثية في شباك الفيحاء

واصل فريق الخليج الأول لكرة القدم انطلاقته القوية في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الثانية.