الكشف عن مواعيد مباريات دور الـ16من بطولة كأس الملك.. تعرف عليها

وفي اليوم الثاني من أيام البطولة ستُقام خمس مباريات البداية ستكون بلقاء الفتح مع نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء وسيلاقي التعاون ضيفه الوحدة على ملعب الأول بمدينة بريدة، حيث ستُقام المباراتان بتوقيت واحد عند الساعة (3:15) عصرًا.