"يويفا" تعلن آلية سحب قرعة النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا

كما سيتمّ ترتيب الـ36 فريقًا قبل القرعة، وفقًا لتصنيفها، في أربعة أوعية، وسيكون الاستثناء الوحيد هو البطل الحالي ريال مدريد الإسباني في هذه الحالة، الذي سيذهب إلى الوعاء الأول على أي حال، ويطبق الأمر ذاته في النسخ المقبلة.