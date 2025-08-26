رئيس الاتحاد الآسيوي يهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم على إنجاز مشروع تاريخ كرة القدم

قدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، التهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمناسبة الإنجاز الكبير المتمثل في إتمام مشروع "تاريخ كرة القدم السعودية"، وهو مبادرة رائدة من نوعها تهدف إلى حفظ وتعزيز الإرث الكروي العريق للمملكة.
وأُطلق المشروع قبل أكثر من عام، وكان الهدف منه توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عبر تسجيل إنجازات المنتخبات الوطنية والأندية والحكام والمسؤولين، إلى جانب أبرز المحطات والأحداث التي استضافتها المملكة. وقد ارتكزت الدراسة الشاملة على منهجية علمية وشفافة، بإشراف الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبدعم فريق متخصص من المؤرخين السعوديين إلى جانب خبراء دوليين.
وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: بالنيابة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أهنئ الاتحاد السعودي لكرة القدم على إتمام هذا المشروع المميز. إن مشروع تاريخ كرة القدم السعودية لا يقتصر على حفظ الماضي فحسب، بل يشكل أيضاً مصدر إلهام للمستقبل. الاتحاد الآسيوي فخور بدعمه لهذه المسيرة المهمة ويشيد برؤية الاتحاد السعودي والتزامه.
وأضاف: إن الحفاظ على تاريخ كرة القدم لا يعني فقط الاحتفاء بالإنجازات، بل يتعدى ذلك إلى تعزيز الهوية الثقافية للعبة. لقد وضع الاتحاد السعودي معياراً مهماً في هذا المجال، ونتطلع إلى رؤية المزيد من الاتحادات الأعضاء تخطو خطوات مماثلة لحماية وتعزيز إرثها الكروي.
وأشاد الشيخ سلمان بالتعاون الوثيق بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي، حيث قدّم الاتحاد الآسيوي دعماً من خلال إتاحة أرشيفه التاريخي ومراسلاته.
وقال: يفتخر الاتحاد الآسيوي حقاً بمساهمته عبر تقديم الدعم الأرشيفي، ويسعده أن يرى كيف عزز هذا التعاون عملية توثيق الإرث الكروي في المملكة العربية السعودية. ومع استعداد المملكة لاستضافة العديد من الفعاليات الكروية الدولية الكبرى في السنوات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا 2027، فإن هذا العمل يأتي في توقيت مثالي ويحمل أهمية قصوى.
ووصف رئيس الاتحاد الآسيوي هذه المبادرة بأنها "إنجاز رائع" يضمن بقاء الإرث الكروي السعودي مصدر إلهام للأجيال المقبلة، مؤكداً أن التزام الاتحاد السعودي بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشمولية في صياغة المشروع يضع معياراً بارزاً لحفظ الإرث الكروي في آسيا.
ومع استعداد المملكة العربية السعودية لاحتضان العديد من البطولات الدولية الكبرى في المستقبل القريب، يشكل مشروع "تاريخ كرة القدم السعودية" محطة بارزة في مسيرة ضمان تخليد الماضي الكروي الوطني، في الوقت الذي تواصل فيه المملكة البناء على مستقبل مشرق.