من دون "كريستيانو رونالدو" وبتعادل رباعي.. حزم الصمود "يفرمل" النصر

تعثر فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 4/4 , في محطة ضيفه الحزم، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة 22 ، بنتيجة 4/4، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم "شكري الحنفوش".
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف دون مقابل سجله اللاعب "تاليسكا" من ركلة جزاء في الدقيقة 31.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 53 عدل الضيوف النتيجة بهدف التعادل عن طريق أحمد آل محيميد برأسية داخل شباك الحارس وليد عبد الله.
لكن "تاليسكا" أعاد النصر لواجهة الفرح بهدف التعزيز الثاني في الدقيقة 61 ، فيما سجل "أنطونيو خوسي" هدف التعادل للحزم من كرة مرتدة سريعة في الدقيقة 66.
وحضر "تاليسكا" بـ "الهاتريك" الهدف الثالث لفريقه النصر في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 84 خطف فايز سليماني هدف التعادل للحزم.
ومن ركلة جزاء في الوقت بدل من الضائع ، وتحديدًا في الدقيقة 90+4 أحرز "ساديوماني" الهدف الرابع للنصر، وعدل "فيريرا" النتيجة للحزم بهدف التعادل الرابع لفريقه ، في الوقت القاتل 90+9.
بتلك النتيجة بقي النصر في الوصافة برصيد 53 نقطة ، والحزم متذيلاً قائمة الترتيب برصيد 15 نقطة فقط.