من دون "كريستيانو رونالدو" وبتعادل رباعي.. حزم الصمود "يفرمل" النصر

تعثر فريق النصر الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي 4/4 , في محطة ضيفه الحزم، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة 22 ، بنتيجة 4/4، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، بقيادة الحكم "شكري الحنفوش".