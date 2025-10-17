صافرة أرجنتينية تضبط لقاء الأهلي والشباب .. ماجد الشمراني يقود موجهة الفيحاء والاتحاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء طواقم التحكيم التي ستقود مباريات الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025/26
كلف الاتحاد طاقمًا أرجنتينياً لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الشباب، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يقود اللقاء الحكم نيكولاس راميريز حكمًا للساحة، بمساعدة كل من سيباستيان رانييري (مساعد أول) و بابلو أسيفيدو (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سيلفيو تروكو وبمساعدة من ماريانا دي ألميدا.
وأسند مواجهة الفيحاء ونظيره الاتحاد إلى طاقم محلي يقوده الحكم ماجد الشمراني حكمًا للساحة، بمساعدة هشام الرفاعي و عمر الجمل ، بينما يتولى فيصل البلوي مسؤولية غرفة الفيديو، يعاونه الحكم محمد وزي.
أما لقاء الخلود والنجمة، فسيُدار أيضًأ بطاقم محلي بقيادة الحكم شكري الحنفوش ، بمساعدة عيسي الخيبري ونواف سقاف ، فيما يشرف محمد البريدي على غرفة الفيديو، بمساعدة علي العلي .