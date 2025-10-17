صافرة أرجنتينية تضبط لقاء الأهلي والشباب .. ماجد الشمراني يقود موجهة الفيحاء والاتحاد

كلف الاتحاد طاقمًا أرجنتينياً لإدارة قمة الجولة المرتقبة بين الأهلي وضيفه الشباب، المقررة على ملعب الإنماء بمدينة جدة، حيث يقود اللقاء الحكم نيكولاس راميريز حكمًا للساحة، بمساعدة كل من سيباستيان رانييري (مساعد أول) و بابلو أسيفيدو (مساعد ثانٍ)، فيما ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سيلفيو تروكو وبمساعدة من ماريانا دي ألميدا.