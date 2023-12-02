"القاضي" يُتوِّج الصربي "حمد مدجيدوفيتش" بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

توَّج نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي أمس السبت الصربي حمد مدجيدوفيتش بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس تحت 21 عامًا، المقدَّمة من نيوم، وذلك في المنافسات التي أقيمت في جدة، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للتنس.
وحصد الصربي حمد مدجيدوفيتش اللقب بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس "المصنف الـ36" عالميًّا، بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، محافظًا بها على سجله خاليًا من الخسائر، وذلك في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحصل فيها صاحب المركز الأول على مبلغ 514 ألف دولار.
وقال حمد مدجيدوفيتش بعد نهاية اللقاء: "سعيد بالحصول على هذا اللقب، الذي سيعزز من إمكاناتي خلال العام الجديد، ولاسيما أنه أمام آرثر فيلس المصنف ضمن أفضل 40 لاعبًا عالميًّا. لقد واجهت صعوبة شديدة بعد المجموعة الأولى إلا أنني استجمعت قواي، وحافظت على هدوئي، وتمكنت من تحقيق ذلك الفوز في النهاية".
وشهدت البطولة مشاركة ثمانية لاعبين على مجموعتين، وضمت المجموعة "الخضراء" كلاً من: الفرنسي آرثر فيلس، والسويسري دومينيك ستريكر، والإيطالي فلافيو كوبولي ومواطنه لوكا ناردي، فيما تكونت المجموعة "الحمراء" من الصربي حمد مدجيدوفيتش، والفرنسي لوكا فان آش، والأردني عبدالله شلباية، والأمريكي أليكس ميكيلسن.
وكانت النسخ الماضية من بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس قد أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية، وتوج الكوري الجنوبي هيون تشونغ بلقب عام 2017، تلاه اليوناني ستيفانونس تستسيباس عام 2018، ثم الإيطالي يانيك سينر عام 2019، فيما نال الإسباني كارلوس ألكاراز "المصنف الثاني عالميًّا" لقب عام 2021م، وكانت بطولة عام 2022 من نصيب الأمريكي براندن ناكاشيما.