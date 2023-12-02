"القاضي" يُتوِّج الصربي "حمد مدجيدوفيتش" بلقب بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس

وحصد الصربي حمد مدجيدوفيتش اللقب بعد فوزه على الفرنسي آرثر فيلس "المصنف الـ36" عالميًّا، بواقع ثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، محافظًا بها على سجله خاليًا من الخسائر، وذلك في المباراة النهائية من البطولة التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وحصل فيها صاحب المركز الأول على مبلغ 514 ألف دولار.