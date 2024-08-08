حسم اللقب في مؤجلة الـ24.. الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ 44

حسم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1-0 على مضيفه سموحة، مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ24 للمسابقة.