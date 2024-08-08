حسم اللقب في مؤجلة الـ24.. الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ 44

حسم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما حقق فوزاً ثميناً ومستحقاً 1-0 على مضيفه سموحة، مساء أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ24 للمسابقة.
وتقمص محمد مجدي أفشة دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وكان يكفي الأهلي التعادل فقط مع سموحة من أجل حسم تتويجه بلقب المسابقة رسمياً قبل 4 مراحل على نهايتها.
ورفع الأهلي، الذي عزز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزاً باللقب، رصيده إلى 81 نقطة من 31 لقاء، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بيراميدز، الذي خاض 32 مباراة.
وبحصوله على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولاً على المسابقة، بفارق 30 لقباً أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، بل إن عدد بطولات الأهلي بمفرده في المسابقة تتخطى أكثر من ضعف ألقاب باقي الفرق التي حصلت عليها.
وفاز الزمالك بـ14 لقباً، فيما حصل عليه الإسماعيلي 3 مرات، إضافة للقب وحيد لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والأولمبي السكندري والترسانة.