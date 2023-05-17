في ختام الجولة 32 من دوري يلو.. الأهلي يطفئ الشعلة ويحكم القبضة على الصدارة

أحكم فريق الأهلي الأول لكرة القدم القبضة على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن تجاوز مستضيفه الشعلة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج، في ختام منافسات الجولة 32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم مساعد المشاري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكانت تسديدة لاعب الشعلة "ديفيد مولينغا" هي الأبرز عند الدقيقة 25 ، حيث أضاع فرصة التقدم لفريقه.
وفي الشوط الثاني تحصل الأهلي على ركلة جزاء عند الدقيقة 60 نفذها "رياض بودبوز" كهدف أول للضيوف .
لكن "بودبوز" عاد وأضاع ركلة جزاء للأهلي عند الدقيقة 73.
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 68 نقطة، وبقي الشعلة متذيلاً قائمة الترتيب (17 نقطة).