في ختام الجولة 32 من دوري يلو.. الأهلي يطفئ الشعلة ويحكم القبضة على الصدارة

أحكم فريق الأهلي الأول لكرة القدم القبضة على صدارة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد أن تجاوز مستضيفه الشعلة بهدف دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب نادي الشعلة بالخرج، في ختام منافسات الجولة 32 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بقيادة الحكم مساعد المشاري.