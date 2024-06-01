في بطولة غرب آسيا 2024.. أخضر البلياردو والسنوكر يحصد 7 ميداليات متنوعة

حققت لاعبات المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، 3 ميداليات متنوعة بواقع فضيتين وبرونزية في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي اختُتمت اليوم السبت في البحرين بعد مشاركة 6 منتخبات في منافسات السيدات، و12 منتخبًا في منافسات الرجال.
وتألقت اللاعبة السعودية رحاب يحيى، وحققت ميداليتين فضيتين بعد وصولها إلى نهائي البلياردو 9 كرات، وخسرت من منافساتها الإيرانية فاطمة همايون بصعوبة وبنتيجة "4/ 7"، وكذلك وصولها إلى نهائي البلياردو 10 كرات، وخسرت من البحرينية نهلة السني، بعد أن كانت قريبة من الفوز وبنتيجة "7/ 6"،
وحصلت لاعبة المنتخب السعودي "البتول الحمزة" على الميدالية البرونزية في منافسات البلياردو 10 كرات للسيدات.
واختتم المنتخب السعودي مشاركته في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر 2024؛ حيث حصد لاعبوه ولاعباته خلالها 7 ميداليات بواقع ميدالية ذهبية عن طريق لاعبه مشاري الشمردل، و4 ميداليات فضية حققها مشاري الشمردل وعبدالرحمن الموسى ورحاب يحيى؛ فضيتان وميداليتان برونزيتان عن طريق اللاعب زياد القباني واللاعبة البتول الحمزة.