في بطولة غرب آسيا 2024.. أخضر البلياردو والسنوكر يحصد 7 ميداليات متنوعة

وتألقت اللاعبة السعودية رحاب يحيى، وحققت ميداليتين فضيتين بعد وصولها إلى نهائي البلياردو 9 كرات، وخسرت من منافساتها الإيرانية فاطمة همايون بصعوبة وبنتيجة "4/ 7"، وكذلك وصولها إلى نهائي البلياردو 10 كرات، وخسرت من البحرينية نهلة السني، بعد أن كانت قريبة من الفوز وبنتيجة "7/ 6"،