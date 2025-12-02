التعادل يحسم مواجهة مصر والكويت في كأس العرب

خيم التعادل الإيجابي على نتيجة مواجهة منتخبي مصر والكويت (1-1)، والتي أُقيمت يوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2025.
تقدّم منتخب الكويت أولًا عن طريق فهد الهاجري في الدقيقة 64، وأدرك المنتخب المصري التعادل بواسطة محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة ركلة جزاء أخرى مهدرة من جانب عمرو السولية قائد مصر في الشوط الأول، كما شهدت حالة طرد لحارس الكويت سعود الحوشان في الدقيقة 83 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
بهذه النتيجة، يتقاسم المنتخبان نقاط المباراة الأولى في المجموعة التي تضم أيضًا منتخبي الإمارات والأردن، واللذين يلتقيان يوم غدٍ الأربعاء.