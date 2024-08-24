في ختام "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".. الهلال يحسم مواجهة الأخدود في الشوط الأول

الشوط الأول انتهى بتقدُّم الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق "ميتروفيتش" (هدفين) بعد عرضية مثالية من عبدالله الحمدان، في الدقيقتين الـ4، والـ39، والثالث من كرة ثابتة من قدم "سافيتش" في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (45+1).