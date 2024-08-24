في ختام "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".. الهلال يحسم مواجهة الأخدود في الشوط الأول

حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم مواجهة مستضيفه الأخدود بنتيجة 3/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، المسماة بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بقيادة الحكم السويسري "فيداي سان".
الشوط الأول انتهى بتقدُّم الأزرق بثلاثة أهداف دون مقابل، جاءت عن طريق "ميتروفيتش" (هدفين) بعد عرضية مثالية من عبدالله الحمدان، في الدقيقتين الـ4، والـ39، والثالث من كرة ثابتة من قدم "سافيتش" في الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع (45+1).
وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال؛ إذ بقيت النتيجة كما هي مع محاولات سلبية للأخدود لتقليص النتيجة، لكن دون جدوى.
وبتلك النتيجة ظفر "حامل اللقب" الهلال بأول ثلاث نقاط له في دوري روشن، وبقي الأخدود دون نقاط.