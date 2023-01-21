دوري روشن السعودي: الهلال في مواجهة أبها والنصر أمام الاتفاق

تختتم غدًا الأحد مباريات الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي:
يلتقي الهلال نظيره أبها مساءً في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
يدخل الهلال المباراة وهو بالمركز الثالث ولديه 29 نقطة، بينما يحتل أبها المركز السابع، ويملك 19 نقطة.
يواجه النصر نظيره الاتفاق فى تمام الساعة الـ8.30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك بالرياض.
يشارك النصر فى اللقاء وهو يملك 30 نقطة، ويحتل المركز الثانى فى ترتيب جدول دوري روشن السعودى، في حين يملك الاتفاق 16 نقطة، ويحتل المركز العاشر.
ومن التوقع أن يشارك "كريستيانورونالدو" فريقه النصر، في أول ظهور رسمي له.