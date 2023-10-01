"لابورت" مدافع النصر: نريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا

أكد الإسباني إيميريك لابورت مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، أن فريقه يريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا مؤكداً في الوقت ذاته أن هدفهم دائماً حصد النقاط واعتلاء الصدارة.
وجاء حديث المدافع الإسباني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الاستقلال الطاجيكي، غداً الاثنين ،على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال لابورت: مباراة غداً مهمة جداً نريد أن نكمل في رتم الانتصارات ونتمنى أن نكون مستعدين من أجل ذلك، حيث نريد أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة بجدية كبيرة وبعمل متواصل وسنحارب في البطولة باجتهاد الجميع.
وأضاف: مثلما قلت من قبل، نحن ندخل المباريات دائماً بروح الانتصار حققنا الانتصار في أول مواجهة وغداً مواجهة أخرى على أرضنا وبين جماهيرنا، هدفنا دائماً حصد النقاط والصدارة.