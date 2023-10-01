"لابورت" مدافع النصر: نريد الوصول إلى أبعد نقطة في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا

وقال لابورت: مباراة غداً مهمة جداً نريد أن نكمل في رتم الانتصارات ونتمنى أن نكون مستعدين من أجل ذلك، حيث نريد أن نصل إلى أبعد نقطة في هذه البطولة بجدية كبيرة وبعمل متواصل وسنحارب في البطولة باجتهاد الجميع.