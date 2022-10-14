السنيد وحازم يترأسان الإعلامية والطبية في الاتحاد العربي للمبارزة

وارتفع عدد ممثلي السعودية في الاتحادات العربية والآسيوية إلى 7 ممثلين، وهم أحمد الصبان، نائباً لرئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمبارزة، ولمى الفوزان في عضوية مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتور حازم عابد عضواً في اللجنة الطبية للاتحاد الآسيوي للمبارزة، وواسم آل حسن عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرب آسيا.