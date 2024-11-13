الرياض تشهد انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وأوضح "الدغيثر" أنّ الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، تُقامُ لأوّل مرة في الشرق الأوسط ويعتبر حدث مميز لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بحضور أكبر تمثيل دولي للجمعية في هذه النسخة؛ من خلال تواجد 104 اتحاد عضو من جميع دول العالم، مؤكِّدًا أنّه امتداد للتطور التي تشهده المملكة في القطاع الرياضي، ومن المؤشرات الأساسية لرؤية المملكة 2030.