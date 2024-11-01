"خيسوس": التعادل ليس طموحنا.. و"بيولي": شكرًا لجميع اللاعبين

اتفق مدربا النصر والهلال على قوة المواجهة التي جمعت فريقَيْهما أمس الجمعة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، التي انتهت بالتعادل 1/ 1، وأكد كل منهما أنهما فرَّطا في الفوز الذي كان قريبًا منهما.
وأوضح مدرب فريق الهلال، البرتغالي خيسوس، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول من المواجهة، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني ظهر فريقي بشكل مميز، وبعد التغييرات كان بإمكاننا تحقيق الفوز". مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التعادل لا يُعدُّ جيدًا، وليس طموحهم، ومؤكدًا أن وصول فريق الهلال إلى عدم الخسارة في 56 مباراة أمر مميز، ولم يحدث سابقًا، وأنهم يطمحون للمزيد.
وأضاف: "قناعتي لا تتغير باسم المنافس. وقبل كل مواجهة أُجهِّز الفريق، وبحسب ما أرى في التدريبات من اللاعبين أعتمد القائمة النهائية الأساسية، التي كان بها محمد القحطاني الذي قدم مباراة ممتازة".
وقلل المدرب البرتغالي من أهمية غياب مواطنه نيفيز مؤكدًا أنه بالرغم من أهمية اللاعب في الجانبَيْن الدفاعي والهجومي إلا أن الهلال لا يتأثر بغياب أي لاعب في الفريق، ولا تقل قوته التي تكمن في المجموعة كلها.. مدللاً على ذلك بغياب البرازيلي نيمار عن الفريق لمدة عام، وبالرغم من ذلك لم يتأثر الفريق، بل استمر في تحقيق الانتصارات والألقاب.
وبدوره أكد مدرب فريق النصر، الإيطالي ستيفانو بيولي، خلال المؤتمر الصحفي، رضاه عن أداء فريقه بالرغم من التعادل، وقال: "المباراة كانت قوية، وعلى مستوى عالٍ، وممتعة من الفريقين فنيًّا ولياقيًّا، وكنا الأقرب للفوز؛ إذ بدأنا المباراة بشكل مميز ومثالي، وتقدمنا بهدف، وكنا الأقرب للفوز، ولكن لم نوفَّق في الحفاظ عليه".
وشدَّد المدرب الإيطالي على أن فريقه ظهر بالشكل المطلوب خلال المواجهة التي وصفها بالقوية، مؤكدًا أن خروج الفريق من كأس الملك قبل أيام لا يُعبِّر عن وضعه الحقيقي، بل ما قدمه الفريق أمام الهلال يثبت قوته ومستواه، الذي من المفترض أن يكون اللاعبون عليه.
وقدم في هذا الصدد شكره لجميع اللاعبين على الأداء العالي والجهد المميز الذي بذلوه خلال المواجهة، وكذلك لجماهير فريقه التي ساندتهم بكل قوة خلال مجريات اللقاء.