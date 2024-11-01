"خيسوس": التعادل ليس طموحنا.. و"بيولي": شكرًا لجميع اللاعبين

وأوضح مدرب فريق الهلال، البرتغالي خيسوس، أن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول من المواجهة، قائلاً خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "في الشوط الثاني ظهر فريقي بشكل مميز، وبعد التغييرات كان بإمكاننا تحقيق الفوز". مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التعادل لا يُعدُّ جيدًا، وليس طموحهم، ومؤكدًا أن وصول فريق الهلال إلى عدم الخسارة في 56 مباراة أمر مميز، ولم يحدث سابقًا، وأنهم يطمحون للمزيد.