"ميندي" الأهلي: المنافسة في السعودية أشبه بسباق ماراثون

وعقب المباراة، تحدث فراس البريكان لقنوات "ثمانية"، مؤكدًا أن احتفاله بالهدف هذه المرة جاء بعد تحسن أداء الفريق وتغير الأجواء داخل المجموعة، وقال: "بعد مباراة الحزم الماضية لم نكن راضين عن مستوانا، لكن مع مرور الوقت تغيّر التفكير والأداء، واتفقنا كلاعبين أن نبذل كل ما في وسعنا داخل الملعب، والباقي بيد رب العالمين."