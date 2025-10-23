"ميندي" الأهلي: المنافسة في السعودية أشبه بسباق ماراثون

بعد فوزه على فريق النجمة بهدف دون رد، عبّر لاعبو الأهلي عن سعادتهم بالحصول على النقاط الثلاث، مؤكدين أن الرضا جاء من النتيجة أكثر من الأداء، فيما وصف حارس المرمى إدوارد ميندي المنافسة في السعودية بأنها "سباق ماراثون".
وعقب المباراة، تحدث فراس البريكان لقنوات "ثمانية"، مؤكدًا أن احتفاله بالهدف هذه المرة جاء بعد تحسن أداء الفريق وتغير الأجواء داخل المجموعة، وقال: "بعد مباراة الحزم الماضية لم نكن راضين عن مستوانا، لكن مع مرور الوقت تغيّر التفكير والأداء، واتفقنا كلاعبين أن نبذل كل ما في وسعنا داخل الملعب، والباقي بيد رب العالمين."
وأضاف "البريكان": "نسعى لرفع مستوانا في دوري أبطال آسيا كما في الدوري، وإن شاء الله نكون بنفس الأداء في جميع البطولات."
من جانبه، أكد ميندي أن قوة الأهلي لا تقتصر على الدفاع أو حراسة المرمى، بل تبدأ من الضغط الهجومي المنظم، مشيرًا إلى أن الانضباط الجماعي هو ما يصنع الفارق.
وقال "ميندي" لـ"سبق": "الضغط الذي يقوم به فراس وصالح ومحرز هو المفتاح الذي يجعل الفريق ينافس على الألقاب، ويجب أن نستمر في النضج والتطور."
وعن ضغط المباريات، أوضح الحارس السنغالي: "لا نعتبر هذا عذرًا، فاللعب في نادٍ كبير مثل الأهلي يتطلب جاهزية دائمة، والاستمرارية هي التي تصنع النتائج الإيجابية، والمشوار أشبه بسباق ماراثون."