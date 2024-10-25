المليار ونصف المليار.. تعجز عن إسقاط "الأخدود والخلود"

عجزت القيمة السوقية الضخمة لفريقَيْ "النصر والأهلي"، التي تجاوزت المليار ونصف المليار ريال، بحسب موقع ترانسفير ماركت، في إسقاط ناديَيْ الأخدود والخلود، اللذين لم تصل قيمتهما السوقية مجتمعَيْن إلى 30 مليون يورو؛ إذ بلغت قيمة فريق الأخدود السوقية نحو 9 ملايين يورو، في حين وصلت قيمة الأخدود إلى 19 مليون يورو.
وحسم التعادل مواجهتَيْ الفريقَيْن أمس، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تعادل الأهلي أمام الأخدود 1/ 1، والنصر أمام الخلود 3/ 3.
وبحسب موقع (ترانسفير ماركت) المتخصص بأرقام كرة القدم، تبلغ القيمة السوقية للاعبي نادي فريق النصر نحو 190 مليونًا و600 ألف يورو، أي ما يعادل قرابة 800 مليون ريال، بينما تصل القيمة السوقية للاعبي الأهلي إلى 178 مليونًا و250 ألف يورو، أي نحو 700 مليون ريال، وذلك بحسب الموقع ذاته.
وتجاوز مجموع القيمة السوقية لأندية الهلال والنصر والأهلي، التي تشارك فِرقها لكرة القدم في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الرياضي 2024/ 25، كل فِرق المسابقة في شرق وغرب القارة، وفقًا لآخر أرقام موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية.
وبلغت قيمة الأندية السعودية الثلاثة 612.5 مليون يورو (ما يعادل (2.5 مليار ريال)، من إجمالي القيمة السوقية للبطولة البالغة 1.06 مليار يورو (نحو 4.2 مليار ريال)، بما نسبته 58% من الإجمالي.
فيما بلغت القيمة السوقية للفِرق الآسيوية المتبقية، البالغ عددها 21 فريقًا، 447.5 مليون يورو (1.8 مليار ريال)، بما يمثل 42% من الإجمالي.
وجاء الهلال في صدارة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية من بين فرق القارة الآسيوية بـ243.65 مليون يورو، بمعدل وسطي يصل إلى 10.15 مليون يورو ثمن قيمة اللاعب الواحد في الفريق، يليه جاره وغريمه التقليدي النصر ثانيًا بـ190.6 مليون يورو، بمتوسط يبلغ نحو 6.57 مليون للاعب الواحد في قائمة الفريق، ثم يأتي الأهلي بـ178.25 مليون يورو بـ5.94 مليون قيمة اللاعب الواحد.
وحل السد القطري رابعًا في القائمة بـ70.03 مليون يورو، يليه مواطنه الريان بـ60.7 مليون، ثم العين الإماراتي بـ46.32 مليون.