المليار ونصف المليار.. تعجز عن إسقاط "الأخدود والخلود"

وبحسب موقع (ترانسفير ماركت) المتخصص بأرقام كرة القدم، تبلغ القيمة السوقية للاعبي نادي فريق النصر نحو 190 مليونًا و600 ألف يورو، أي ما يعادل قرابة 800 مليون ريال، بينما تصل القيمة السوقية للاعبي الأهلي إلى 178 مليونًا و250 ألف يورو، أي نحو 700 مليون ريال، وذلك بحسب الموقع ذاته.