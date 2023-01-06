الأخضر السعودي يدشن مشاركته في "خليجي 25" بثنائية اليمن

دشَّن المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الخليج (خليجي 25 في محافظة البصرة العراقية) بانتصار ثمين على شقيقه اليمني بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب البصرة الدولي، بقيادة الحكم القطري سلمان فلاحي.
استطاع عناصر الأخضر السعودي إنهاء الشوط الأول بهدفين دون مقابل. وجاء الهدف الأول إثر تسديدة رائعة من سميحان النابت عند الدقيقة الـ18، فيما أحرز مصعب الجوير الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ34.
وشهد الشوط الأول تألقًا لحارس الأخضر نواف العقيدي؛ إذ ذاد عن مرماه في أكثر من كرة يمنية خطرة.
وفي الشوط الثاني أضاع مهاجم اليمن أحمد ماهر فرصة تقليص الفارق عند الدقيقة الـ60 بعد كرة مرتدة؛ إذ تجاوز الحارس، لكنه أرسل الكرة إلى خارج الملعب.
وكان لقاء الافتتاح الذي جمع العراق "المستضيف" بنظيره عُمان قد انتهى سلبيًّا.
وبتلك النتيجة اعتلى الأخضر السعودي مجموعته الأولى (3 نقاط)، وحل ثانيًا العراق بنقطة، وعُمان بنقطة، واليمن دون نقاط.