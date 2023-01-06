الأخضر السعودي يدشن مشاركته في "خليجي 25" بثنائية اليمن

دشَّن المنتخب السعودي لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس الخليج (خليجي 25 في محافظة البصرة العراقية) بانتصار ثمين على شقيقه اليمني بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على أرض ملعب البصرة الدولي، بقيادة الحكم القطري سلمان فلاحي.